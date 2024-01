Un giovane di 27 anni ricoverato in ospedale dopo essere stato investito in via Monserrato a Sestu.

A travolgerlo è stata una Fiat Punto guidata da uno studente 22enne cagliaritano.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118.

Il giovane ferito è stato trasportato in ambulanza, in codice giallo, al Policlinico di Monserrato. Non sarebbe in pericolo di vita.

I militari, dopo i rilievi, attendono ora il referto dei medici per l’eventuale denuncia dell’investitore alla Procura di Cagliari per lesioni personali stradali.

