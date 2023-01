In preda a una crisi di nervi, ha picchiato la moglie e l’ha minacciata di morte brandendo un coltello a serramanico.

È successo stanotte a Serramanna, anche i figli piccoli sono stati costretti ad assistere al pestaggio e sono anche stati aggrediti.

Protagonista un uomo di 39 anni. La moglie però è riuscita a liberarsi e a chiamare il 112, facendo arrivare sul posto i carabinieri del luogo, assieme ai colleghi di Villasor e di Furtei.

I militari hanno sequestrato il coltello dei 23 centimetri e ascoltato la testimonianza della donna, che ha riferito di continue minacce e percosse subite nelle ultime settimane, anche dai figli.

Il 39enne è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia e minacce gravi. Attivato immediatamente il codice rosso, l’uomo è stato allontanato dalla casa familiare.

