Costumi originali, coriandoli, stelle filanti e tanta musica. È tutto pronto a Serdiana per l'edizione 2025 de "Su Cranovali Serdianesu" organizzato dalla Pro Loco.

I gruppi in maschera si ritroveranno domenica 2 marzo alle 15.30 in Piazza Eroici Caduti da dove partirà la sfilata che attraverserà le principali vie del centro abitato: via XX Settembre, via Dante, via Foscolo, viale Repubblica, via Roma, via Mons. Carta, via Manno, via Satta, via E. D’Arborea, via Garibaldi per poi tornare in piazza Eroici Caduti.

Al termine della sfilata, la festa proseguirà tra musica e spettacoli di animazione per i più piccoli e una zeppolata offerta dalla Pro Loco a tutti i partecipanti.

