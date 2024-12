Si è conclusa ieri notte con una grande partecipazione di pubblico l’edizione 2024 del Serdiana Wine Festival: Intrecci di Vite, che ha animato le strade e le piazze di Serdiana con una giornata ricca di sapori, tradizioni e spettacolo. L’evento, originariamente previsto per il 20 dicembre e posticipato a causa dell’allerta meteo, è stato organizzato dal Comune di Serdiana con il sostegno della Regione, della Fondazione di Sardegna e dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo

Ieri è stato proposto lo spettacolo circense Old Circus, un evento che ha trasformato il Centro di Aggregazione Sociale in un luogo magico, catturando l’attenzione di grandi e piccoli grazie all’abilità degli artisti dell’Associazione Antico Baule. Le vie del paese intanto si riempivano nei profumi e sapori grazie alle degustazioni di vini locali delle cantine di Serdiana e ai prodotti tipici del territorio, offerti dalle associazioni locali. L’esibizione del gruppo folk locale ha contribuito a creare un’atmosfera festosa diffusa, coinvolgendo i partecipanti in balli e canti tradizionali.

Nel pomeriggio, spazio alle attività del laboratorio circense BabyCircus, a cura della Compagnia Teatro Circo Maccus, in Piazza Gruxi 'e Ferru. Qui, i piccoli partecipanti hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi all’arte circense in modo ludico.

“Il Wine Festival: Intrecci di Vite si conferma un appuntamento fondamentale per la promozione del territorio e delle sue eccellenze – ha dichiarato Salvatore Deidda, vicesindaco di Serdiana, Assessore alla cultura, sport, spettacolo, comunicazione, politiche giovanili – Questa giornata ha dimostrato ancora una volta la capacità di Serdiana di essere un luogo di incontro, tradizione e innovazione, coinvolgendo tutte le generazioni in una celebrazione autentica e partecipativa”.

© Riproduzione riservata