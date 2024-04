Da dopodomani i cittadini di Serdiana potranno riprendere in prestito i libri della biblioteca comunale e riappropriarsi degli spazi rimasti chiusi per 20 mesi.

I servizi bibliotecari erano stati sospesi il primo settembre del 2022 per consentire l’esecuzione di alcuni lavori urgenti. Concluso l’intervento, il Comune aveva bandito la gara d’appalto per la gestione dello stabile di Piazza Grux’e Ferru, vinta dalla società Sisar di Sestu poi dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari. Uno stop inatteso che ha costretto il Comune ad avviare l’iter burocratico per trovare un nuovo gestore, poi individuato attraverso lo scorrimento della graduatoria della gara d’appalto.

L’incarico andrà alla cooperativa sociale di Pozzomaggiore “Pintadera”, seconda classificata nella selezione pubblica.

Il nuovo contratto costerà alle casse comunali circa 97mila euro e avrà una durata biennale (fino al 30 aprile 2026) con possibilità di proroga per altri 6 mesi. Gli spazi rimessi a nuovo saranno interamente dedicati alle attività culturali. L’aula consiliare sarà infatti trasferita nella Casa Museo (ex Casa Mura).

