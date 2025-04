L’appuntamento è per domani alle 16.30 nei locali della biblioteca comunale “A.Saba” dove i bambini, dai 3 anni in su, si ritroveranno per preparare i germogli di grano, da far crescere al buio. Una tradizione molto sentita in Sardegna dove “Su Nènniri” è considerato il simbolo della resurrezione di Cristo.

I germogli di grano venivano portati in chiesa il Giovedì Santo e deposti intorno al corpo del Cristo morto. Una volta secchi venivano bruciati per evitare che venisse profanato.

L’iniziativa di Serdiana rientra nel progetto “Sa lingua sarda 3” portata avanti dallo sportello linguistico dell’Unione dei Comuni del Parteolla.

Il laboratorio sarà tenuto dalla responsabile dell’ufficio Flavia Marcia. I piccoli partecipanti dovranno portare da casa un piccolo vasetto dove saranno seminati i chicchi di grano per poi farli germogliare nelle loro case.

