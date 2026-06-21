Serdiana, giovani in campo per la nuova ConsultaIl primo incontro pubblico, moderato da Gianluca Locci, è fissato per il 28 giugno
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Un nuovo organismo per elaborare idee e promuovere iniziative. Un luogo di confronto dove possano emergere proposte da presentare all’amministrazione comunale.
A Serdiana si lavora per la costituzione della nuova Consulta dei Giovani. Il primo incontro pubblico, moderato da Gianluca Locci, è fissato per il 28 giugno, alle 19, nel centro di aggregazione sociale di via Roma.
Ad ascoltare i ragazzi saranno presenti il vicesindaco di Serdiana Ignazio Tidu e il consigliere comunale Michele Cannas. Alla Consulta potranno aderire i giovani dai 14 ai 35 anni d’età.