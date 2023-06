Un alt “bruciato”, un inseguimento rocambolesco, strade imboccate contromano, un’auto della polizia coinvolta in un incidente. È stata una serata rocambolesca quella che si è vissuta ieri a Quartu a causa di un ventiduenne, residente in città.

Gli agenti di un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta in servizio a Quartu avevano deciso di fermare la sua Mini (poi risultata rubata) per un controllo. Il giovane, anziché rallentare, ha schiacciato il piede sulla tavoletta per scappare.

L’auto della polizia si è gettata all’inseguimento, mentre il fuggiasco eseguiva manovre pericolose mettendo a rischio l’incolumità di pedoni e altri automobilisti.

Durante la fuga, gli agenti hanno avuto un incidente e hanno dovuto rinunciare all’obiettivo. Ma il giovane è stato fermato poco dopo da una Volante del commissariato di Quartu.

Il conducente è stato identificato: non aveva la patente. Il veicolo, invece, era stato rubato poche ore prima, sempre a Quartu. Per il ragazzo è scattato l’arrestato per resistenza, ma anche denunciato in stato di libertà per ricettazione e accusato di numerose infrazioni al codice della strada.

Dopo la direttissima, celebrata questa mattina in Tribunale a Cagliari, è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata