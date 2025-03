Aveva installato, senza alcuna autorizzazione, delle telecamere con cui riprendeva i dipendenti all'interno dell'officina. Un'evidente violazione della normativa sulla privacy, ma non certo l'unica irregolarità: motivo per cui i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato un imprenditore di 70 anni, residente a Senorbì, la cui officina è specializzata nella riparazione e ricostruzione di pneumatici.

Fra le numerose violazioni all'interno dei locali, anche quelle legate alla sicurezza sul lavoro. I carabinieri hanno verificato come i dipendenti, oltre a essere sorvegliati, non erano stati sottoposti alle visite mediche obbligatorie come prevede la legge. E, in aggiunta, non avevano ricevuto la necessaria formazione su salute e sicurezza che è fondamentale per il lavoro in officina.

L'imprenditore, oltre alla denuncia, ha ricevuto multe per un importo complessivo di 3.662 euro.

