Fine settimana in maschera a Senorbì. Domani, domenica 19 febbraio, è il grande giorno del “Carnevale 2023” organizzato dal Comune e dalla Pro loco in collaborazione con il Comitato Sant’Antonio Abate e le associazioni Pottabis e Proccius e Santa Lucia Arixi. Dopo la prima uscita delle maschere nella piccola frazione Arixi, saranno i residenti della cittadina nel cuore della Trexenta a festeggiare in occasione dell’appuntamento più divertente dell’anno.

Il programma è pensato per la felicità di grandi e piccini: alle 15.30 lo show in Piazza Italia (la piazza delle scuole elementari) con l’esibizione del gruppo “Is Cruzzonis”, le maschere tradizionali di Siurgus Donigala. In programma intrattenimento musicale con i Chronology Acoustic Trio e animazione per bambini con il Cre Grest dell’oratorio parrocchiale Santa Barbara, degustazione dei fritti e delle fave bollite. «Ci apprestiamo a vivere una grande giornata all’insegna del sano divertimento», ha detto l’assessora alla Cultura, Sonia Mascia.

La Trexenta intera è pronta a festeggiare il carnevale, con maschere e gruppi, zeppole, fave bollite e tante iniziative per i più piccoli. Sabato 25 febbraio è in programma la Festa in maschera di Selegas che prenderà il via alle 16 nel teatro comunale con giochi gonfiabili, baby dance, palloncini modellabili, pentolaccia e zeppolata.

