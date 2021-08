La Giunta comunale di Senorbì ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il completamento e l’adeguamento dell’ecocentro per la raccolta dei rifiuti in località Is Caberis, in un’area campestre alla periferia del paese dove sarà possibile conferire i rifiuti per i quale non è prevista la raccolta a domicilio. I lavori sono iniziati lo scorso 22 giugno: l’obiettivo è inaugurare la struttura subito dopo l’estate.

L’isola ecologica nasce per potenziare il servizio della differenziata dei rifiuti che a Senorbì e nelle frazioni Arixi e Sisini sinora si basa unicamente sul ritiro porta a porta nei giorni stabiliti dal calendario. Per far fronte alla sua realizzazione l’amministrazione comunale ha richiesto i preventivi a cinque diverse imprese per un importo totale di lavori pari a 63.815 euro, ad aggiudicarsi l’incarico è stata la ditta Lobina Costruzioni di Cagliari con un impegno di spesa pari a 48.775 euro.

Un bel risparmio per le casse del Comune che finanzierà l’opera insieme alla ditta incaricata della raccolta differenziata sul centro abitato, come previsto dal bando per l’assegnazione del servizio.

