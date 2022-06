Un cinquantenne residente in provincia di Milano è stato denunciato dai carabinieri per aver truffato un agricoltore 39enne di Senorbì.

La vittima aveva bloccato con un lauto anticipo, o meglio creduto di bloccare, un trattore di una marca prestigiosa, pagando 1.850 euro a titolo di acconto su una carta Postepay.

Il saldo sarebbe dovuto avvenire alla consegna, ma così non è stato perché il venditore è scomparso, così come l'inserzione web e il numero telefonico del venditore, non più attivo.

I militari sono comunque giunti a lui con l'ausilio di Poste Italiane.

L’uomo, con simili precedenti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata.

(Unioneonline/D)

