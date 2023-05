Musica, giochi per bambini e buon cibo per l’inaugurazione del restyling della piazza delle scuole elementari di Senorbì. Punto di ritrovo per giovanissimi, anziani e intere famiglie soprattutto con l’arrivo della bella stagione (anche grazie alla presenza nella zona di gelateria, pizzeria e paninoteca), l’area adiacente alla scuola primaria dell’Istituto comprensivo Luigi Mezzacapo ha cambiato il suo aspetto. Sono state sistemate le nuove panchine realizzate in legno chiaro su basamento di materiale lapideo bianco avorio (tonalità simile alla pavimentazione), i copri-aiuola, i manufatti in cemento e polvere di basato realizzati su misura per adattarli alla misura degli alberi e i recipienti per la raccolta differenziata.

E proprio in occasione della riapertura della Piazza Italia, al termine dei lavori di abbellimento e riqualificazione, l’amministrazione comunale, l’associazione turistica Pro loco, il Comitato Sant’Antioco e Santa Mariedda 2023 e la società Let’s Rox Animazione hanno promosso la festa “Tutti in piazza animatamente” alla quale ha partecipato gran parte della popolazione e anche molti non residenti. I più piccoli si sono divertiti con i giochi e l’animazione dei personaggi dei cartoni animati e dei videogiochi.

Costo totale dei lavori: 150.000 euro, di cui 80.000 concessi dal Governo attraverso la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali (due annualità) e 70.000 ricavati dal bilancio comunale.

