Vitalia Tocco ha 93 anni e le idee chiarissime.

Si è presentata in Comune e, rivolgendosi agli impiegati dell’ufficio anagrafe, ha chiesto di poter firmare per la proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Pratobello ’24” contro l'invasione barbara delle pale eoliche e degli impianti fotovoltaici in Sardegna.

«Dobbiamo difendere il nostro territorio», ha detto nonna Vitalia.

C’è tempo sino al 16 settembre per firmale la proposta di legge nell’ufficio demografico del Comune di Senorbì, in via Giuseppe Antonio Lonis 34.

