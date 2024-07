Matteo Vacca, 46 anni, è il nuovo segretario della Flai Cgil Cagliari, il sindacato dei lavoratori dell’agricoltura, industria alimentare e pesca.

Il sindacalista di Senorbì è stato eletto all’unanimità dall’assemblea generale e subentra a Valentina Marci che ha guidato fino a oggi la categoria provinciale, portando avanti l’incarico con passione e dedizione e che continuerà a dare il suo supporto in qualità di Segretaria generale della Flai Cgil Sardegna.

«Il mio sarà un lavoro in continuità con quello che in questi anni abbiamo portato avanti con la segreteria di Cagliari - ha detto Vacca -, vorrei concentrarmi in particolare sul rilancio del sindacato di strada, con il quale oltre al tesseramento continueremo la divulgazione per la conoscenza dei fondi pensione e sanitari».

Il sindacato di strada, che la Flai Cagliari sta mettendo in pratica già da diversi anni, consiste nell’impegno al servizio dei lavoratori agricoli, specialmente stranieri, spesso vittime di sfruttamento vero e proprio, che vengono raggiunti nei luoghi di lavoro dal sindacato di categoria. Argomento di certo di strettissima attualità, in particolare dopo la morte di Satnam Singh che ha acceso i riflettori sulla tragica realtà del lavoro nero e sottopagato dei migranti.

«Come Flai Sardegna saremo presenti alla manifestazione nazionale contro il sistema del caporalato e dello sfruttamento nei campi organizzata dalla Cgil che si terrà sabato 6 luglio a Latina», fa sapere Valentina Marci.

© Riproduzione riservata