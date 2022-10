Proseguono i lavori per portare la fibra ottica a Senorbì, dove numerose abitazioni presto verranno raggiunte dalla banda larga per la connessione veloce a Internet. In questi giorni il cantiere per la realizzazione dei lavori si trova in via Sicilia, nella strada che dal centro del paese conduce sino alla periferia verso Ortacesus.

Sono conclusi da tempo invece gli interventi necessari a dotare gli edifici e gli uffici pubblici dell’infrastruttura, in questa fase verranno completati i collegamenti con le abitazioni e le attività dei privati.

Nel centro economico e demografico della Trexenta imprenditori, studenti e famiglie avranno finalmente a disposizione un'infrastruttura che renderà possibile la navigazione ad alta velocità.

© Riproduzione riservata