Il Comune di Senorbì cerca case da acquistare per destinarle all’edilizia sociale.

È questo il cuore dell’avviso pubblico pubblicato dall’amministrazione cittadina, che punta ad ampliare l’offerta di alloggi a canone agevolato rivolti alle fasce più fragili della popolazione. L’iniziativa si rivolge direttamente ai proprietari di immobili, chiamati a presentare una manifestazione di interesse alla vendita entro il 7 aprile. Si tratta, per ora, di una fase preliminare: non un bando di acquisto vero e proprio, ma una ricognizione del mercato immobiliare locale. Possono essere proposti uno o più alloggi, anche da ristrutturare, purché situati nel territorio comunale del capoluogo della Trexenta.

Sono ammessi immobili di diversa tipologia (dalle abitazioni indipendenti agli appartamenti in condominio) con una superficie compresa tra 45 e 95 metri quadrati, oppure facilmente frazionabili. Gli alloggi dovranno essere liberi, non appartenere a categorie di lusso e privi di vincoli o pendenze. Il prezzo massimo fissato è di 1100 euro al metro quadro, sul quale i proponenti dovranno applicare un ribasso in base allo stato dell’immobile.

«Stiamo lavorando per incrementare il patrimonio abitativo pubblico e dare risposte concrete alle esigenze di famiglie e cittadini in difficoltà», dice il sindaco Alessandro Pireddu. Le offerte serviranno a costruire una base per il futuro bando, che porterà all’acquisto vero e proprio delle abitazioni. Un modello già sperimentato dal Comune della Trexenta che anche nel recente passato ha fatto ricorso all’acquisto di immobili sul mercato per incrementare il patrimonio destinato all’edilizia economica residenziale.

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