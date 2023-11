Dopo undici anni don Nicola Ruggeri lascia la parrocchia di Santa Barbara a Senorbì per iniziare un nuovo ministero come parroco del Santissimo Rendentore a Monserrato.

La comunità senorbiese, non solo i parrocchiani, ha partecipato numerosa alle celebrazioni di saluto del proprio sacerdote, che molto ha fatto in questi anni nel centro della Trexenta. Tantissime le iniziative promosse per i ragazzi, anche grazie al rapporto strettissimo instaurato con i giovani dell’oratorio parrocchiale Santa Barbara.

Don Nicola ha avuto a sua volta parole molto belle per la comunità: «Vi ringrazio immensamente: parenti, amici, parrocchiani, conoscenti, grazie di cuore. Continuate ad accompagnarmi con la preghiera e col sostegno spirituale perché possa essere un buon pastore secondo il cuore di Dio. Ringrazio l’amata Senorbi per questa esperienza unica del mio ministero sacerdotale. Mi avete aiutato a crescere e diventare un vero uomo, un sacerdote che ama Dio e le sue anime», ha continuato, «chiedo scusa e perdono a quanti ho potuto destabilizzare con quel cattivo esempio. Ringrazio chiunque ha collaborato con me per l’avvento del regno di Dio e per il bene di ogni persona. Andiamo avanti con l’aiuto di Gesù e Maria e facciamo sempre la sua volontà per trovare pace e serenità nel compiere il nostro dovere ogni giorno».

