Il Consiglio comunale di Senorbì ha approvato il nuovo schema di convenzione con L’Unione dei Comuni della Trexenta per incassare i soldi del bando Sport missione indetto dall’Istituto per il Credito Sportivo. Si tratta di risorse importanti: 900mila euro, che vanno ad aggiungersi ai finanziamenti regionali già incassati e spesi dal Comune per la messa in sicurezza e la riqualificazione di palestre e impianti sportivi. "Dal nostro insediamento a oggi abbiamo realizzato i lavori indispensabili per riaprire al pubblico gli impianti, sino a qualche anno fa chiusi perché inagibili”, ricorda il sindaco Alessandro Pireddu.

I soldi ottenuti grazie all’accordo sottoscritto con l’Unione Trexenta (la presidente è Paola Casula, sindaco di Guasila) verranno spesi per completare gli interventi di ristrutturazione degli impianti di via Nenni che vengono utilizzati dalle associazioni dilettantistiche locali. E proprio le società di Senorbì, con i loro dirigenti, sono state coinvolte dall'amministrazione cittadina nel progetto di gestione degli impianti che è stato finanziato con 50mila euro del proprio bilancio. Le società si faranno carico di parte dei costi di utilizzo per quanto riguarda le spese quotidiane: acqua, corrente elettrica e combustibile per il riscaldamento dell’acqua.

© Riproduzione riservata