Ruspe in azione nella lottizzazione in località Simieri, proprio nella zona adiacente alla scuola materna. «Andremo a realizzare un fabbricato in grado di garantire prestazioni con un consumo energetico estremamente basso, quasi nullo», spiega il sindaco Alessandro Pireddu.

Il progetto prevede la costruzione di un edificio da adibire al servizio di mensa scolastica nell’Istituto comprensivo “Luigi Mezzacapo” finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Ministero dell’Istruzione.

Il costo totale d’intervento risulta pari a 466.924 euro: l’amministrazione cittadina ha deciso di utilizzare il finanziamento di 310.000 euro per la realizzazione di un primo lotto di lavori che comprenda la realizzazione della scatola dell'edificio, di parte dell’impiantistica e l’integrazione di tutte le restanti predisposizioni degli impianti. In un secondo momento verranno realizzati i lavori di completamento finanziati con ulteriori 156.924 euro ottenuti attraverso l’adesione da parte del Comune al “Piano di estensione del tempo pieno e mense” (fondi dell’Unione Europea) finalizzato alla costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia. L’obiettivo è migliorare l’offerta educativa rivolta ai più piccoli e offrire un concreto aiuto alle famiglie.

© Riproduzione riservata