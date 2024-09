Sessanta chili di pesce sequestrati a Senorbì per l’interruzione della catena del freddo, fondamentale per la conservazione dei prodotti ittici al fine di evitare la proliferazione di batteri e microrganismi nocivi per l’uomo.

Il sequestro è stato disposto dai carabinieri del N.A.S. di Cagliari, che hanno effettuato un controllo in un albergo del paese con ristorante e spa.

I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno riscontrato una grave violazione delle norme igieniche, dovuta appunto all’interruzione della catena del freddo. Di qui il sequestro, informata anche l’autorità sanitaria.

