Strade e marciapiedi: cantieri al via a Selegas e nella frazione Seuni. Sono iniziati i lavori finalizzati alla manutenzione e messa in sicurezza dei marciapiedi all’ingresso di Selegas. Si tratta di una serie di interventi programmati dall’amministrazione comunale per rendere più accogliente il paese e migliorare la qualità della vita dei residenti: la sistemazione dei marciapiedi è particolarmente attesa da pedoni, mamme di bambini piccoli che hanno necessità di un’area accessibile per i passeggini e disabili in carrozzina.

Il Comune inoltre ha completato il rifacimento dell’asfalto della strada che collega Selegas con Seuni. Al via anche i lavori finalizzati all’efficientamento energetico attraverso un nuovo impianto di illuminazione. I punti luce del centro storico di Selegas e dell’abitato della frazione Seuni verranno sostituiti con lampade a Led in grado di garantire il risparmio energetico, inoltre nella strada per Santa Vitalia verranno installati nuovi pali con luci a Led. "L’obiettivo è sostituire l’intero impianto di illuminazione entro il 2023, riducendo così i consumi e generando in automatico un grosso risparmio per le casse comunali", spiega il sindaco Alessio Piras.

© Riproduzione riservata