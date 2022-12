L’amministrazione comunale di Selegas ha approvato il progetto definitivo esecutivo per la realizzazione delle piste pedonali nel centro urbano e per le opere accessorie – in particolare gli attraversamenti pedonali – da realizzare nella periferia dell’abitato. Progetto che è stato finanziato dalla Regione Sardegna per un importo complessivo di 280mila euro.

«Siamo molto soddisfatti per questo ulteriore risultato ottenuto dalla nostra attività amministrativa”, ha detto il sindaco Alessio Piras che, insieme agli assessori della Giunta e ai responsabili dell’ufficio tecnico comunale, ha predisposto il piano degli interventi dopo l’individuazione delle aree in cui è prevista la realizzazione delle opere in programma.

Sono stati appaltati inoltre i lavori di sistemazione delle strade interne di Selegas: nel progetto è prevista anche la bitumazione della strada che collega il centro abitato di Selegas con la piccola frazione Seuni. Sono iniziati in questi giorni invece i lavori finalizzati alla riqualificazione degli impianti sportivi, in particolare del campo da calcetto e del campo da tennis.

