Partita di calcio dell'amicizia stasera, 25 luglio, alle 20 al campo sportivo di Settimo San Pietro. Un appuntamento per la solidarietà: per l occasione sono state formate due squadre tra amici di nuova e vecchia data.

Durante la serata si terrà una raccolta fondi per sostenere il progetto dell'associazione della Misericordia di Settimo San Pietro per l'acquisto di un mezzo di trasporto che potrebbe essere importante per chiunque in caso di necessità.

La Misericordia è da anni impegnata nel sociale con i suoi 20 volontari: per poter assicurare una assistenza ancora migliore, alla stessa associazione serve un altro mezzo di trasporto per il quale cresce la solidarietà del paese. Ora lo fa con l'appuntamento dell'amicizia di stasera. Nel post partita cibo, birra e musica.

© Riproduzione riservata