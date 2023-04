Otto minuti. Tanto, o così poco, hanno impiegato tre ladri, evidentemente molto esperti nel campo della carrozzeria, per rubare i due sportelli anteriori di una Mercedes classe A parcheggiata in via San Nicolò, a Selargius, nella notte tra martedì e mercoledì.

Il furto è stato immortalato dalle telecamere di alcune case della zona, che mostrano un furgone bianco fermarsi accanto all’auto presa di mira all’una e 26 di mercoledì, due persone incappucciate scendere, spaccare un cristallo posteriore, aprire lo sportello e smontare le due portiere anteriori.

Un lavoro preciso, opera certamente di esperti e probabilmente fatto su commissione, terminato all’una e 34 con l’allontanamento del furgone.

I carabinieri stanno effettuando le indagini ma anche la polizia locale ha avviato una serie di verifiche nelle officine della zona.

