Un giovane disoccupato di 34 anni è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Stazione di Selargius per la rapina all'Har Dis avvenuta lo scorso novembre.

L’uomo avrebbe tentato di rubare qualcosa dal grande emporio cercando poi di allontanarsi senza pagare. Fermato da un vigilante, aveva reagito con una testata procurando alla guardia delle ferite al capo: poi era scappato.

A due mesi di distanza i militari di Selargius hanno chiuso le indagini accusando il disoccupato di rapina.

Sarebbe stato smascherato grazie alle immagini di una telecamera e ad alcune testimonianze. A

Monserrato i carabinieri hanno invece denunciato un automobilista per guida in stato di ebrezza. L'acoltest lo ha tradito dopo un incidente senza feriti avvenuto in una strada del centro.

© Riproduzione riservata