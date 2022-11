Nuovi attraversamenti pedonali rialzati e telecamere - piazzate a bordo di un pattuglia della Polizia locale - per beccare gli automobilisti che viaggiano con vetture senza assicurazione e revisione.

Un investimento di 120mila euro circa - contento i due interventi - che il Comune di Selargius mette in campo sul fronte della sicurezza stradale.

Tutto finanziato con risorse comunali. A partire dai dossi artificiali - 90mila euro circa il costo totale - che saranno installati in quattro strade della città: tre in via Emilio Lussu - di fronte alla scuola materna e a fianco agli ingressi del parco Lineare - altri due in via delle Begonie - sempre a ridosso dell’entrata al parco e davanti alla palestra della scuola - uno in via don Bosco - prima della svolta per via Pais - e l’ultimo in via Trieste, nei pressi dell’ingresso secondario del palazzo comunale.

“Si tratta di strutture rialzate a protezione degli utenti deboli della strada, da realizzare nelle vicinanze degli istituti scolastici e in particolari punti ‘neri’ dove si sono verificati sinistri stradali che hanno coinvolto pedoni”, si legge nella delibera che affida i lavori a un’impresa edile di Cagliari, firmata dal comandante della Polizia locale Marco Cantori.

Altri 26mila euro circa sono stati stanziati dal Comune per acquistare un sistema di lettura targhe da installare a bordo di una pattuglia dei vigili urbani.

