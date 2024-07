Multa e ordine di sgombero (già eseguito dal destinatario). Sono i provvedimenti adottati dalla polizia metropolitana di Cagliari –Reparti di vigilanza ambientale e polizia amministrativa – nei confronti dell’usufruttuario di un terreno di Selargius, in via Togliatti, a ridosso della 554, che era stato trasformato in una discarica abusiva di auto abbandonate.

Durante un sopralluogo degli agenti, coordinati dal comandante generale Maurizio Carcangiu e dal vice Roberto Zanda, erano stati scoperti diciotto veicoli in parte smontati e non più utilizzabili, potenzialmente inquinanti e pericolosi per l’ambiente circostante.

Nei confronti del soggetto che gestiva l’area è stata emessa una pesante sanzione e, nei giorni scorsi, ha provveduto a liberare tutta la zona, evitando così conseguenze più pesanti, sia per la sua fedina penale che per gli abitanti della zona.

