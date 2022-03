Ancora guai per un 43enne di Villacidro domiciliato a Selargius. Nel corso di un’attività di controllo da parte dei carabinieri per la tutela delle vittime di maltrattamenti in famiglia e violenza di genere, l’uomo è stato denunciato a piede libero in quanto inadempiente a un ordine dell’autorità.

Già sottoposto con provvedimento del gip di Cagliari alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa familiare e ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e obbligato a mantenere una distanza minima di 300 metri dalla donna, è stato invece sorpreso proprio all'interno dell'abitazione della sua ex. Per lui una nuova denuncia.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata