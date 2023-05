Anche quest’anno la Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo n.1 di Selargius ha aderito a “Spiagge e Fondali Puliti”, la manifestazione di Legambiente nata con l’intento di sensibilizzare adulti e ragazzi sull'importanza di proteggere e salvaguardare le nostre spiagge e i nostri mari dal loro nemico numero uno, i rifiuti, soprattutto da quelli costituiti da plastica.

Per due mattinate, insegnanti, alunni e volontari del Circolo Legambiente di Cagliari e Sinnai, in collaborazione con il Comune di Quartu Sant’Elena, si sono dati appuntamento lungo il litorale di Quartu per attuare un’importante azione di cittadinanza attiva: raccogliere lungo l’area parcheggi e lungo i camminamenti pedonali (escludendo la spiaggia, che è invece pulitissima, grazie alla continua manutenzione attuata dal comune), cannucce, bicchieri, tappi, contenitori e buste di plastica, bottiglie di vetro e relativi tappi e un numero inimmaginabile di mozziconi di sigaretta.

A fine mattinata i ragazzi hanno portato al punto di raccolta numerosi sacchi, increduli e soddisfatti di averne riempiti tanti in poche ore di lavoro, ma soprattutto più consapevoli dei problemi riguardanti spiagge e mari e più desiderosi di contribuire alla loro salvaguardia.

Il prossimo e ultimo appuntamento è previsto per sabato 20 maggio con altre cinque classi.

