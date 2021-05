Un disoccupato di 40 anni di Selargius è stato denunciato per evasione.

Sottoposto agli arresti domiciliari per reati comuni, l'uomo non è stato trovato in casa durante un'operazione di controllo delle forze dell'ordine.

Da qui la nuova denuncia a suo carico. Sulla vicenda è stato girato un rapporto in Procura.

I carabinieri hanno effettuato controlli in tutto l'hinterland mirati anche al rispetto delle norme anti Covid.

