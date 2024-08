Nella notte scorsa, il quartiere di Is Corrias a Selargius è stato teatro di un blackout che ha lasciato le vie Goceano, via Gallura e via Ogliastra immerse nel buio più totale. Questo improvviso guasto all’illuminazione pubblica ha creato non pochi disagi ai residenti, che ormai vivono in un clima di crescente preoccupazione. La mancanza di luce, infatti, non è solo un fastidio, ma rappresenta una vera e propria minaccia alla sicurezza del quartiere.

In un'area dove i furti alle auto sono già all’ordine del giorno, la totale oscurità notturna diventa un fattore che aggrava ulteriormente la situazione, offrendo ai malintenzionati un terreno fertile per le loro attività illecite.

La domanda che molti si pongono è semplice: a cosa serve implorare e chiedere sicurezza se poi i servizi essenziali, come l’illuminazione stradale, non vengono garantiti? Da tempo i residenti del quartiere si sentono abbandonati, esposti a rischi che potrebbero essere evitati con interventi tempestivi e adeguati.

Al momento, non sono ancora chiare le cause del guasto che ha gettato l’intero quartiere nella penombra, ma una cosa è certa: i residenti chiedono risposte e, soprattutto, azioni concrete da parte delle autorità competenti. Dal Comune nessuna risposta.

I cittadini auspicano che già da oggi venga ripristinata l'illuminazione pubblica e garantita quella sicurezza che dovrebbe essere un diritto di tutti i cittadini. Senza luce, cresce il senso di insicurezza, e con esso, l’esasperazione di chi ogni notte teme per la propria incolumità e quella dei propri beni.

