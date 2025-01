Disagi per gli automobilisti questa mattina sulla 131 dir.

Un’auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata all’altezza dell’innesto con la 554 in territorio di Selargius, finendo in mezzo alle due corsie.

Illeso il conducente: quando sono arrivati i sanitari del 118 lo hanno trovato già fuori dalla macchina e in buone condizioni.

Qualche problema invece per la viabilità. Sul posto, oltre a un’ambulanza, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

