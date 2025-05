Arriva anche a Selargius la “crash test experience”: il simulatore super tecnologico di incidenti stradali che sta facendo il giro d’Italia per sensibilizzare giovani e non sull’importanza di una guida sicura. Una campagna di educazione stradale innovativa, “Be safe, be smart”, voluta dall’amministrazione comunale e promossa dalla Consulta dei giovani e dall’assessorato alle Politiche giovanili guidato da Rita Ragatzu. Teoria e pratica: si inizia in aula consiliare e si prosegue all’esterno, in piazza Martiri di Buggerru, con tanto di hashtag - #Frenaladistrazione - che per l’intera mattina coinvolgerà istituzioni, forze dell’ordine, influencer street smart e grazie all’utilizzo di macchinari all’avanguardia sarà persino possibile vivere, in modo realistico, le conseguenze di una guida imprudente, frutto di distrazione, uso di alcol o droga, toccando così con mano i drammatici esiti per la propria vita e per quella altrui.

Appuntamento per sabato 31 maggio, alle 9,30, con l’incontro e dibattito formativo sulla sicurezza. Coordina e presenta la giornalista Francesca Figus, intervengono il sindaco Pier luigi Concu, l’assessora alle Politiche giovanili Rita Ragatzu, l’assistente sociale Cristina Farci, il comandante regionale della legione dei carabinieri Stefano Iasson, il direttore dell’Osservatorio regionale cybercrime Luca Pisano, il comandante della Polizia municipale di Selargius Marco Cantori, il presidente della Consulta dei giovani Alessandro Serra e Marco Pes, direttore della Motorizzazione civile. Alle 11 tutti in piazza Martiri di Buggerru, con il crash test e i volontari della Misericordia di Selargius e dell’sos Quartu che insegneranno ai presenti le tecniche di primo soccorso.

