I tecnici dell’Unità di Progetto regionale “Iscola” saranno a Soleminis lunedì prossimo, o al massimo martedì, per un sopralluogo nei plessi scolastici di via Sirios e via Stazione. Il primo, sede delle scuole medie, è chiuso dal 3 novembre scorso per problemi strutturali, il secondo è stato invece dichiarato inagibile martedì scorso a causa di importanti infiltrazioni d’acqua dal tetto. Solo dopo le verifiche si deciderà il programma degli interventi di ristrutturazione.

Uno dei problemi riscontrati (foto Zizi)

Fino all’ultimazione dei lavori i 111 alunni delle scuole medie ed elementari di Soleminis dovranno seguire le lezioni a Serdiana. La decisione è stata presa dopo il sopralluogo effettuato ieri dal vicepreside dell’Istituto Comprensivo Alessandro Solla insieme ai responsabili dell’Ufficio Tecnico e al sindaco di Serdiana Maurizio Cuccu. Soluzione accolta con favore anche dai genitori degli alunni che ieri hanno incontrato il sindaco di Soleminis Fedele La Delfa.

Lo stabile di Serdiana è in grado di ospitare tutte le otto classi di Soleminis (cinque delle elementari e tre delle medie). Serviranno alcuni giorni per allestire le aule e trasferire gli arredi e permettere ai ragazzi di tornare sui banchi di scuola. In questo modo saranno garantiti anche il tempo prolungato, il servizio mensa e l’utilizzo della palestra. Una situazione di emergenza che durerà fino al termine dell’anno scolastico. Da settembre almeno una delle due scuole di Soleminis dovrebbe tornare a disposizione.

«Gli stabili hanno bisogno di importanti interventi di ristrutturazione dopo anni di incuria. Puntiamo a riaprire la scuola primaria in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico – afferma il sindaco La Delfa - più complesso invece l’intervento nel Centro Polivalente di via Sirios che presenta danni strutturali».

