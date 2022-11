La paura si è scatenata poco prima delle 13. “In tre aule al primo piano (...)

si è avvertita una forte vibrazione del pavimento” e “a detta delle docenti si sarebbero originate delle crepe”.

Alunni e docenti della scuola primaria Anna Frank di via della Resistenza, a Sestu, si sono riversati in cortile. Poco dopo è stato effettuato un sopralluogo urgente, deciso dal Comune, dove è subito arrivata una telefonata con richiesta di intervento: da un primo controllo dei tecnici del servizio Manutenzioni non sono emerse lesioni strutturali evidenti, ma lo stabile è stato chiuso fino (almeno) al 7 novembre, per ulteriori approfondimenti.

L’ordinanza porta la firma del vicesindaco Massimiliano Bullita: “In via cautelativa”, c’è scritto, “si rende necessario, per procedere ad un’accurata indagine strutturale dell’edificio, e tutelare quindi la sicurezza degli alunni e del personale della scuola, adottare misure di sicurezza preventive”.

La comunicazione ufficiale

© Riproduzione riservata