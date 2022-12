Tre persone trasportate in ospedale in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, in seguito a un incidente che ha coinvolto due auto, avvenuto venerdì sera sulla Statale 387, in territorio di Settimo San Pietro, all’altezza del km 12.

Si tratta di due coniugi, che viaggiavano assieme, e di un giovane che era a bordo di un’altra vettura.

Le due macchine, per circostanze in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Violentissimo l’impatto, con pesanti danni per entrambe le vetture.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno allertato i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu e della stazione di Sinnai: alcune pattuglie hanno deviato il traffico su strade laterali mentre sul posto arrivano anche alcune ambulanze del 118 e i Vigili del fuoco di Cagliari.

Gli occupanti, rimasti feriti, sono stati estratti dalle lamiere e condotti in ospedale, al Brotzu e al Policlinico di Monserrato, in codice rosso e giallo.

Gli uomini del 115 si sono invece occupati della messa in sicurezza della carreggiata, mentre i militari hanno effettuato i rilievi di legge, utili a chiarire dinamica e responsabilità dell’accaduto.

Inevitabili i disagi al traffico, fino alla completa rimozione dei veicoli.

Antonio Serreli

