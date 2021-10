Nuovo incidente stradale sulla 554, all’altezza di Selargius. Un’auto ha sbandato ed è finita nell’altra corsia, impattando con violenza contro una macchina che viaggiava in senso opposto. Tre i feriti, tutti accompagnati in ospedale in codice rosso. Sono stati ricoverati al Brotzu e al Policlinico di Monserrato.

Sul posto la Polizia locale di Selargius coordinata dal comandante Marco Cantori. Sono arrivati anche i Vigili del fuoco di Cagliari per la rimozione dei mezzi, gravemente danneggiati, e per la messa in sicurezza della strada.

Il traffico è andato in tilt con disagi per gli automobilisti in transito.

