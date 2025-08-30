l’incidente
30 agosto 2025 alle 17:52aggiornato il 30 agosto 2025 alle 19:03
Scontro frontale a Castiadas: tre feriti in ospedaleDopo la collisione una delle due auto si è ribaltata su un fianco. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118
Scontro frontale fra due auto a Castiadas, una delle quali si è ribaltata su un fianco, con due persone rimaste incastrate fra i mezzi. Sul posto è intervenuto il 118, assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri del Nucleo radiomobile di San Vito.
L'incidente è avvenuto nella borgata di San Pietro, lungo la Provinciale 19. I feriti – tre in totale - sono stati accompagnati in ospedale.
