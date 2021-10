Paura sulla 554 dove un'auto condotta da una donna di 45 anni di Quartu si è scontrata con un'automobile con due uomini a bordo che percorreva la corsia opposta.

Lo scontro è avvenuto proprio nel punto della statale senza guard rail.

I tre occupanti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e dai Vigili del fuoco che hanno dovuto liberare la donna dalle lamiere contorte della sua macchina.

Tutti sono stati accompagnati in ospedale in codice rosso: a star peggio è la donna, ricoverata in prognosi riservata per le gravi ferite riportate in tutte le parti del corpo.

Meno gravi le condizioni delle due persone che viaggiavano sulla stessa aiuto nella proprio corsia.

Sul posto, oltre agli uomini del 115, la Polizia locale di Selargius che coordinata dal comandante Marco Cantori, che ha effettuato i rilievi di legge.

Secondo le prime ricostruzioni, è stata l'auto condotta dalla donna a finire sulla corsia opposta provocando lo scontro.

