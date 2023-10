Gravissimo incidente stradale questa mattina sulla 554 tra Selargius e Monserrato.

Coinvolti due giovanissimi studenti di Elmas che viaggiavano a bordo di un Honda. Il conducente, 17 anni, ha perso il controllo del mezzo che si è andato a schiantare contro il guardrail. Il giovane e il suo amico, compaesano di 16 anni che viaggiava dietro di lui, sono stati sbalzati con violenza sull’asfalto.

Il primo è stato accompagnato al Brotzu dove è ricoverato in rianimazione; il secondo è finito al Policlinico in codice rosso.

Sul posto le ambulanze del 118 e i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quart,u che hanno effettuato i rilievi di legge per ricostruire la dinamica.

Il traffico è andato in tilt per un po’ di tempo, in attesa della rimozione del mezzo e della fine dei rilievi.

