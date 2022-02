Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla Statale 196, alle porte di Villasor. Un mezzo da cantiere e un Suv si sono scontrati ed entrambi i guidatori sono stati portati in codice rosso in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per gli accertamenti di legge, e i Vigili del fuoco del Comando di Cagliari con anche l’autogrù per mettere in sicurezza la Mini Pala Caterpillar che si è ribaltata in seguito all’impatto. Gli uomini del 115 hanno inoltre estratto dalle lamiere il conducente del Suv, prima di affidarlo, con l’altro ferito, al personale del 118.

