Si terranno domani alle 16 nella chiesa di Santa Lucia i funerali di Ignazio Porru.

Sulla morte dell’ottantunenne di Assemini, affetto da Alzheimer, è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo: la notte tra venerdì 28 e sabato 29 ottobre l’uomo era stato trovato morto nella sua camera da letto della casa per anziani Villa Ada, a Uta, schiacciato da un armadio.

La notte del decesso erano di turno due operatori sociosanitari che, dopo essersi accorti della morte di Porru, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri della stazione locale intervenuti sul luogo.

In attesa di sviluppi sulle indagini gli interrogativi sono tanti. Il primo riguarda la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, Ignazio Porru è stato trovato poggiato al suo letto della casa per anziani con addosso un armadio. Porru aveva la testa poggiata sulla spalliera fuori dal letto, dove di solito si poggiano i piedi. Ma non si sa come il mobile sia finito sopra di lui.

Intanto oggi sarà eseguita l’autopsia sull’uomo.

