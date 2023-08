Incidente mortale ad Assemini, nella zona industriale di Macchiareddu, sulla Provinciale 92.

La vittima è Giacomo Puddu, 23 anni, di Assemini. Stando a una prima ricostruzione, il giovane era in sella al suo scooter quando un fuoristrada che lo precedeva ha rallentato per cedere il passo a un’autocisterna che arrivava dal senso opposto di marcia. Puddu ha provato a frenare ma in quella strada stretta ha prima urtato il veicolo davanti a lui, poi ha perso il controllo.

Sbalzato dal veicolo, il ragazzo è stato travolto dal mezzo pesante. L’impatto è stato fatale: il giovane è stato schiacciato da una ruota.

Puddu stava rientrando a casa ad Assemini: era un operaio metalmeccanico in uno stabilimento della zona industriale.

