In aeroporto a Cagliari c’è chi paga la sosta, chi attende alla rotatoria (in divieto) e chi finisce con l’auto sopra i panettoni di cemento. Come è successo questa mattina a una automobilista, che ha impegnato la polizia locale in difficili manovre di rimozione.

La dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 13 al Mario Mameli, per fortuna senza gravi conseguenze, non è ancora stata chiarita: stando ad alcune testimonianze, la donna al volante di un’utilitaria era davanti all’ingresso dell’area di sosta a pagamento della zona arrivi.

A un certo punto avrebbe innestato la retromarcia. Una ruota è finita sul marciapiede e, nella confusione, sarebbe stato schiacciato l’acceleratore e non il freno.

L’auto si è “imbizzarrita” e gli pneumatici hanno preso aderenza all’improvviso, facendola salire sopra i dissuasori accanto all’ingresso del tunnel riservato ai taxi e ai mezzi di servizio.

E così, sospesa, è stata trovata da chi è intervenuto per i soccorsi.

