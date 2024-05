Barracelli in campo e pulizia del territorio per proteggere il paese dagli incendi che, come è avvenuto il mese scorso, hanno ridotto in cenere centinaia di ettari di territorio. L’amministrazione comunale ha adottato una serie di provvedimenti per ridurre al minimo i rischi di un nuovo incendio come quello che ha devastato la zona intorno a Sa Punta.

Intanto, la cooperativa sociale Primavera 83, che cura gli spazi verdi comunali, ha dato il via agli sfalci antincendio ai bordi delle strade, mentre la De Vizia proseguirà con i lavori già avviati per la pulizia dei marciapiedi e ai lati delle vie del centro abitato.

Luca Tolu, assessore, all’Ambiente, rimarca l’importanza della pulizia del territorio per prevenire gli incendi nelle campagne del paese: «Dopo quanto è accaduto il mese scorso alle nostre colline, devastate dal fuoco che in poco più di ventiquattro ore ha distrutto 240 ettari di vegetazione, l’antincendio è diventata più che mai per noi un’attività di vitale importanza. Siamo in campo nella prevenzione pulendo strade e terreni comunali, ma siamo operativi in campo anche grazie alla nostra compagnia barracellare, che quest’anno potrà usufruire di un mezzo aggiuntivo acquistato dal Comune. Invitiamo tutti i cittadini a seguire le prescrizioni che garantiscono la sicurezza di tutti, e a segnalare alle autorità ogni principio d’incendio».

