Centocinquantamila euro per dare maggior decoro al verde pubblico e piantumare nuovi alberi. Il Comune ha dato il via al programma che punta a migliorare gli spazi verdi presenti nel centro abitato: negli interventi è prevista la messa a dimora di 18 palme alte 5,5 metri in via Cagliari, 2 ulivi secolari in piazza di chiesa al posto dei ficus, 15 lagerstroemie in via Cagliari, e 6 lecci in via Umbria. Luca Tolu, assessore al Verde pubblico sottolinea l’importanza degli interventi: “Con il piano di manutenzione straordinaria del verde pubblico, stiamo restituendo decoro e sicurezza a diversi spazi urbani di Sarroch. Abbiamo sostituito piante ormai secche o inadatte, risolvendo problemi che si trascinavano da troppi anni. In piazza, i vecchi ficus malati e pericolosi per l'incolumità pubblica lasceranno spazio a ulivi secolari, simbolo di armonia e di attaccamento al territorio. Questo intervento rappresenta un passo concreto verso una gestione più sostenibile e attenta del nostro patrimonio ambientale. Nel frattempo, i nostri giardinieri continuano a prendersi cura degli spazi verdi: in piazza Tonara e a Genniauri sono state create nuove aiuole con fiori ed essenze aromatiche, e abbiamo piantato una quindicina di alberi, tra mandorli e melograni”.

