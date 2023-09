Nove serate all’insegna della musica e della degustazione dei prodotti tipici del territorio, una vetrina per le attività commerciali del paese che hanno avuto la possibilità di presentarsi ai turisti: va in archivio la seconda edizione de “I mercatini del borgo”, la rassegna promossa dal Comune e dal Centro commerciale naturale S’Arrocca, che per tutta l’estate ha animato il Parco Urbano di Porto Columbu.

Soddisfatta del risultato ottenuto Gabriella Orrù, delegata del Comune alle Attività produttive: “La rassegna ha avuto una duplice valenza, da un lato ha animato la zona turistica di Sarroch con spettacoli e appuntamenti culinari, dall’altra ha dato la possibilità ai commercianti del paese di mostrare le proprie attività ai visitatori in vacanza nella nostra zona. Credo che eventi di questo tipo abbiano una valenza sociale e culturale, perché – oltre a creare aggregazione – danno la possibilità di far conoscere le nostre tradizioni a chi viene da lontano”. Ilaria Carta, presidente del Centro commerciale naturale S’Arrocca, guarda già alla prossima edizione: “Quest’anno la rassegna è stata ancora più partecipata di quella precedente, l’obiettivo per il futuro è renderla sempre più interessante agli occhi di turisti e residenti. I mercatini del borgo sono una importante opportunità per i commercianti di Sarroch, ma anche un’occasione per turisti e residenti di incontrarsi nel parco di Porto Columbu”.

