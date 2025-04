Torna dopo dieci anni di assenza “Sa marcialonga”, l’appuntamento che permette di scoprire la bellezza delle montagne di Sarroch.

Come accadeva in passato, la gita a piedi o in auto si terrà il 25 aprile, con partenza alle 8 dal Centro di aggregazione sociale di via Giotto.

L’appuntamento è organizzato dalla Pro loco in collaborazione con il Comune e il Parco naturale di Gutturu mannu.

Il percorso, lungo 12,5 km, permetterà ai partecipanti di arrivare sino a dispensa Procileddu, dove sarà presente un punto ristoro e sarà possibile assistere all’intrattenimento musicale di Loungedelica. La partecipazione alla camminata partendo dal paese non è obbligatoria: è possibile raggiungere Procileddu anche in auto e trascorrere una giornata in compagnia immersi nella natura.

