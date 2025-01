Si è ferito a una gamba utilizzando una motosega ed è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale Brotzu: un 76enne è in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto in un terreno a Sarroch. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, stava effettuando dei lavori di giardinaggio: forse in un momento di distrazione si è ferito a una gamba con la motosega. Ha perso molto sangue. Immediato l'allarme con l'intervento dell'elisoccorso.

Il 76enne è stato portato così nell'ospedale cagliaritano con assegnato un codice rosso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire cosa sia accaduto.

